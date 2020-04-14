Все медорганизации РФ призвали готовиться к оказанию помощи людям с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все медицинские организации страны должны быть готовы помочь пациентам с коронавирунсой инфекцией. Об этом он сказал в эфире на телеканале «Россия-1».

По его словам, лечебные организации даже из числа не перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 должны быть готовы помогать в борьбе с инфекцией.

Он посетовал, что посетил 14 апреля одну клинику, где работники считали, что заболевание нужно лечить только в профильных местах.

«Персонал считает, что <...> их сия доля минует. Это не так, они должны быть готовы все», — подчеркнул Мурашко.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 123. В России заболели более 21 тыс. человек, выздоровели свыше 1,6 тыс. пациентов, а скончались — 170.

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