Число летальных случаев от коронавируса в США превысило 25 тысяч
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В Соединенных Штатах после заражения коронавирусом скончались 25 239 человек, гласят данные Университета Джонса Хопкинса.
Также в стране подтвердили наличие инфекции у более 592 тыс. человек. Выздоровели, по данным на 14 апреля, более 44 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 123.
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