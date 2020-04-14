Зеленский призвал не поддаваться панике из-за пожара в зоне отчуждения
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром близ Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в своем Telegram.
Он отметил, что внимательно следит за ситуацией с пожаром в зоне отчуждения.
Украинский глава подчеркнул, что власти не намерены скрывать от граждан правду, которая, по его словам, заключается в том, что ситуация в чернобыльской зоне находится под контролем.
«Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986-го года», — добавил Зеленский.
Пожар в лесах в Чернобыльской зоне возник 4 апреля.
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