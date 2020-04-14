Уголовное дело заведено после заражения COVID-19 иностранцев в общежитии Ленобласти
В Ленинградской области после заражения иностранцев в общежитии Всеволожского района возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее нескольким жильцам дома выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции, а юридическому лицу, у которого находится в субаренде здание, выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Однако они не были выполнены, что повлекло новые случаи заражения людей.
Завести дело по факту нарушений санитарных правил (ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») потребовал прокурор Ленинградской области.
Известно, что расследованием данного уголовного дела занимается отдел по особо важным делам.
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