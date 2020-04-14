Жителям Кузбасса запретили покидать регион из-за COVID-19

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал указ, согласно которому из-за угрозы распространения COVID-19 жителям запрещается выезжать за пределы региона. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что исключение составляют случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь, случаи прямой угрозы жизни и здоровью людей. Также покинуть регион можно для процедуры погребения и для осуществления деятельности, связанной с передвижениями.

Кроме того, приезжающие в Кузбасс из других регионов граждане должны отбыть двухнедельную изоляцию.

Губернатор также ввел запрет на посещение парков, скверов и детских площадок, отменил религиозные обряды и церемонии.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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