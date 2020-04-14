Жителям Кузбасса запретили покидать регион из-за COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал указ, согласно которому из-за угрозы распространения COVID-19 жителям запрещается выезжать за пределы региона. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что исключение составляют случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь, случаи прямой угрозы жизни и здоровью людей. Также покинуть регион можно для процедуры погребения и для осуществления деятельности, связанной с передвижениями.
Кроме того, приезжающие в Кузбасс из других регионов граждане должны отбыть двухнедельную изоляцию.
Губернатор также ввел запрет на посещение парков, скверов и детских площадок, отменил религиозные обряды и церемонии.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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