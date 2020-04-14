МЧС России зафиксировало рост количества природных пожаров на 13%

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На территории России увеличилось число пожаров на 13%, а в некоторых субъектах страны показатель увеличился в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.

Как уточнил Денисов, более 60% обнаруженных возгораний произошли на открытых территориях. Основными причинами пожаров стали: погодные условия, пренебрежение россиянами правилами пожарной безопасности, а также ненадлежащее выполнение муниципалитетами первичных мер пожарной безопасности.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в 52 субъектах и свыше 1 тыс. муниципальных образований был объявлен особый противопожарный режим.

Также по фактам природных пожаров были заведены почти 60 уголовных дел.

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