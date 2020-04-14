Суд впервые назначил штраф в 15 тысяч нарушившему карантин москвичу

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Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что Черемушкинский суд столицы оштрафовал жителя Москвы, нарушившего режим карантина. Об этом пишет «Интерфакс».

Солопова пояснила, что мужчина жил в одной квартире с больным COVID-19 и должен был пребывать дома на карантине до выздоровления проживающего с ним лица. Кроме того, после выздоровления последнего, мужчина был обязан отбыть двухнедельную самоизоляцию.

Однако мужчина пренебрег правилами карантина и вышел в магазин. Теперь нарушителю предстоит выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отмечается, что суд выписал первый штраф за нарушение, предусмотренное ч.2 ст. 6.3. КОАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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