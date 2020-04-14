Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в городе Ангарск были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
По его словам, есть данные о том, что беспорядки были проплачены извне. «Эти же люди проплатили так называемых правозащитников, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию [в СМИ]», — добавил министр.
Известно, что начальнику колонии и его близким угрожали, также была пресечена попытка нападения. До этого у управления ФСИН по Иркутской области четыре года не было руководителя. Попытки нового начальника наладить порядок были встречены саботажем и шантажом со стороны осужденных.
Чуйченко добавил, что следственные действия по инциденту продолжаются.
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