Спасатели потушили пожар в центре Москвы

Спасатели потушили возгорание на крыше хостела в центре Москвы, пишет пресс-служба МЧС по городу.

«В 16.15 — полная ликвидация пожара на площади 250 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что загорелось около 250 квадратных метров на проезде Жукова.

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