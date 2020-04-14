Число жертв коронавируса в Подмосковье увеличилось до 24 человек
За сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 460 человек, рассказали в оперативном Мособлштабе.
По данным на 14 апреля, общее число инфицированных составляет 2315 человек, выздоровели 75 человек, скончались — 24 пациента.
Больше всего заболевших за сутки выявили в Мытищах, Одинцово и Химках.
Всего на данный момент в России более 21 тыс. заболевших, свыше 1,6 тыс. выздоровевших и 170 умерших. В мире инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 450 тыс. пациентов, умерли — 120 899.
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