В Азербайджане число заражений коронавирусом приблизилось к 1,2 тысячи

В Азербайджане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 49, достигнув 1197, пишет оперативный штаб при правительстве страны.

Также сообщается о 13 погибших и 351 выздоровевшем пациенте.

Отмечается, что 24 пациента находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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