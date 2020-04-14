Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в России

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции не повлиял на радиационный фон в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

В настоящее время радиационная обстановка в России находится в норме, добавили в пресс-службе.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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