Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в России
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Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции не повлиял на радиационный фон в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.
В настоящее время радиационная обстановка в России находится в норме, добавили в пресс-службе.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
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