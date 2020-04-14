В Иране суточное число заражений коронавирусом снижается пятый день, следует из данных минздрава страны.

14 апреля подтвердились 1574, 13 апреля — 1617, 12 апреля — 1657, 11 апреля — 1837, 10 апреля — 1972 заражения.

Всего в стране заразились 75 тысяч, скончались около пяти тысяч, выздоровели почти 46 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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