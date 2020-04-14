В Испании суточное число заражений коронавирусом снижается пятый день
В Испании суточное число заражений коронавирусом снижается пятый день, следует из данных минздрава страны.
14 апреля подтвердились 3045, 13 апреля — 3268, 12 апреля — 3804, 11 апреля — 4745, 10 апреля — 5051 заражений.
Всего в стране заразились почти 173 тысячи, скончались 18 тысяч, выздоровели около 68 тысяч пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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