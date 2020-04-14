Москва получила от Китая более 20 тонн гуманитарной помощи
Москва получила от китайской провинции Хэйлунцзян 23 тонны средств для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Москве более 220 тысяч медицинских масок, более 100 тысяч перчаток и более 200 тепловизоров, говорится в сообщении департамента. Также получены 5 тысяч диагностических тест-систем, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов и другие средства.
По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса
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