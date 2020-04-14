В Петербурге за сутки от коронавируса вылечились 85 человек

В Санкт-Петербурге за сутки от коронавируса выздоровели 85 человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что в городе коронавирусом заразились 799, вылечились 163, скончались четыре человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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