В Петербурге за сутки от коронавируса вылечились 85 человек
close
В Санкт-Петербурге за сутки от коронавируса выздоровели 85 человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что в городе коронавирусом заразились 799, вылечились 163, скончались четыре человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 13 тысяч