В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 11 868

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В Израиле число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 11 868, скончались 117 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, 181 пациент находится в тяжелом состоянии, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По состоянию на 14 апреля в Израиле от коронавируса вылечились 2000 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,9 млн случаев заражения.

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