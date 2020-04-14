В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 11 868
В Израиле число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 11 868, скончались 117 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
По данным ведомства, 181 пациент находится в тяжелом состоянии, 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По состоянию на 14 апреля в Израиле от коронавируса вылечились 2000 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,9 млн случаев заражения.
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