В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек

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В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило тысячу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«В Москве выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Количество выздоровевших увеличилось до 1016 человек», — сказала Ракова.

Заммэра добавила, что в последнее время больницы ежедневно выписывают больше ста человек. Ракова назвала это хорошей динамикой и выразила надежду, что так продолжится и дальше.

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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