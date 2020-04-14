В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило тысячу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
«В Москве выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Количество выздоровевших увеличилось до 1016 человек», — сказала Ракова.
Заммэра добавила, что в последнее время больницы ежедневно выписывают больше ста человек. Ракова назвала это хорошей динамикой и выразила надежду, что так продолжится и дальше.
Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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