Опрос показал, о чем мечтают россияне на карантине
Четверть россиян мечтает отправиться на прогулку после самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.
Отмечается, что 10% мечтают навестить парикмахерскую или салон красоты, 7% — поехать на дачу, 5% — отдохнуть в отпуске, 3% — пойти в магазины, кафе, кино и рестораны.
Также россияне хотят посетить храмы, друзей, театры, выставки, музеи, санатории, поликлиники и налоговые.
В Москве и других регионах до конца апреля действует режим самоизоляции, запрещающий покидать дома без крайней необходимости.
В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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