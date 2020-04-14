Опрос показал, о чем мечтают россияне на карантине

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Четверть россиян мечтает отправиться на прогулку после самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Superjob.

Отмечается, что 10% мечтают навестить парикмахерскую или салон красоты, 7% — поехать на дачу, 5% — отдохнуть в отпуске, 3% — пойти в магазины, кафе, кино и рестораны.

Также россияне хотят посетить храмы, друзей, театры, выставки, музеи, санатории, поликлиники и налоговые.

В Москве и других регионах до конца апреля действует режим самоизоляции, запрещающий покидать дома без крайней необходимости.

В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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