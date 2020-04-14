Число зараженных коронавирусом в России выросло на 2774 в 51 регионе. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Из них 1489 случаев — в Москве, 460 — в Подмосковье.

Таким образом, общее число зараженных достигло 21 102 в 82 регионах.

За сутки умерли 22 человека, за весь период зафиксировано 170 летальных исходов.

Всего выздоровели 1694 человека.

В мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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