В Казахстане число жертв COVID-19 увеличилось до 14 человек

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От коронавирусной инфекции нового типа в Казахстане умерли уже 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава республики Елжана Биртанова.

По его словам, за последние 24 часа в стране подтверждены две новые смерти от COVID-19.

Согласно информации Оперативного штаба при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП, по одному летальному исходу зафиксировано в Нур-Султане и Шымкенте.

Всего в Казахстане зарегистрирован 1091 случай коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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