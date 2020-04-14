В Хакасии зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зарегистрированы в Хакасии. Об сообщает сайт регионального информационного портала о вирусе.
Отмечается, что все инфицированные уже госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
«Круг контактных лиц устанавливается», — указано в сообщении.
В общем в регионе зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, три пациента с COVID-19 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.
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