В Хакасии зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом

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Восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зарегистрированы в Хакасии. Об сообщает сайт регионального информационного портала о вирусе.

Отмечается, что все инфицированные уже госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

«Круг контактных лиц устанавливается», — указано в сообщении.

В общем в регионе зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, три пациента с COVID-19 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.

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