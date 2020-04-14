Помпео: в будущем предстоит найти виновного в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в дальнейшем еще предстоит найти виновного в пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, КНР «своевременно» не предоставила информацию о данной инфекции и этой эпидемии, первая вспышка которой произошла в китайском городе Ухань.

Как заявил Помпео, в будущем необходимо устроить глобальные дебаты, чтобы понять, как «начался этот вирус и где».

«Настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет», — сказал Помпео.

Он добавил, что сейчас же нужно, уделить основное внимание текущей работе, чтобы снова запустить американскую и мировую экономики.