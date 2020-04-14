Медик рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/13024183/RIAN_6203040.HR-pic905-895x505-23033.jpg">

Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заметил, что сейчас в столице наблюдается «парадоксальная ситуация» с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Он отметил, что изначально россияне, соблюдающие режим самоизоляции, строго придерживались выполнению данных им рекомендаций.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3», — сказал Ачкасов.

Он подчеркнул, что последнюю неделю он четко уменьшался. По словам профессора, снижение индекса самоизоляции было обратно пропорционально увеличению числа инфицированных и жертв COVID-19, что является «парадоксальной ситуацией».