Число случаев заражения COVID-19 превысило 2 млн
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за два млн. Об этом сообщает сайт американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты данных по COVID-19.
Такая статистика приведена по состоянию на 02.35 мск.
Всего число инфицированных COVID-19 в мире достигло 2 млн. 19 320 человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли уже 119 483 человека.
Число выздоровевших увеличилось до 448 655.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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