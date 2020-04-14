Число случаев заражения COVID-19 превысило 2 млн

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за два млн. Об этом сообщает сайт американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты данных по COVID-19.

Такая статистика приведена по состоянию на 02.35 мск.

Всего число инфицированных COVID-19 в мире достигло 2 млн. 19 320 человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли уже 119 483 человека.

Число выздоровевших увеличилось до 448 655.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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