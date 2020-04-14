Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19
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Президент США Дональд Трамп заявил, что число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране уменьшается, передает «Интерфакс».
Он отметил, что Соединенные Штаты Америки делают «существенно важные успехи» в борьбе с COVID-19.
«На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось», — сказал Трамп.
По его словам, в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана, которые являются очагами распространения инфекции, «уменьшается число необходимых госпитализаций».