Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране уменьшается, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки делают «существенно важные успехи» в борьбе с COVID-19.

«На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось», — сказал Трамп.

По его словам, в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана, которые являются очагами распространения инфекции, «уменьшается число необходимых госпитализаций».