Метро Москвы закроет вестибюли 20 станций из-за низкой нагрузки

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В метро Москвы временно не будут работать некоторых входы и выходы на 20 станциях из-за низкой нагрузки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

С 5:30 14 апреля не будут работать: выходы 2 и 3 на станции «Черкизово» Сокольнической линии, выход 2 на «Площади Гагарина» на МЦК, выход 7 на «Косино» Некрасовской линии, выход 1 на «Спартаке» Таганско-Краснопресненскрй линии, выход 1 на Пионерской» Филевской линии, выход 1 на «Румянцево» Сокольнической линии, выход 4 на «Выставочной» Филевская линии, выход 1 на «Озерной» Солнцевской линии, выход 1 на »ЦСКА» Большой кольцевой линии и выход 1 на «Боровском шоссе» Солнцевской линии.

Также закроются: выход 1 на «Кунцевской» Филевской линии, выход 1 на «Пятницком шоссе» Арбатско-Покровской линии, выходы 1 и 2 на «Говорово» Солнцевской линии, выход 1 на «Алмо-Атинской» Замоскворецкой линии, выход 2 на «Мичуринском проспекте» Солнцевской линии, выход 6 на «Международной» Филевской линии, выходы 6 и 7 на «Савеловской» Большой кольцевой линии, выходы 4 и 5 на «Рассказовке» Солнцевской линии, выход 1 на «Филевском парке» Филевской линии и выход 1 на «Багратионовской» Филевской линии.

Пресс-служба сообщила, что станции продолжат работу, попасть на них будет можно через другие вестибюли.