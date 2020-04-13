В Палестине число случаев заражения коронавирусом превысило 300

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В Палестине число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 18, достигнув 308, пишет счетчик Worldometers.

Также сообщается о двух погибших и 58 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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