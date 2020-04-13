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Турция запретила гражданам покидать дома в выходные, чтобы сдержать распространение коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента страны Тайипа Эрдогана.

«Комендантский час в выходные дни будет объявлен и на этой неделе, а в случае необходимости — и в дальнейшем», — заявил Эрдоган.

Ранее в пятницу, 10 апреля, власти объявили о запрете покидать дома в субботу и воскресенье. Из-за этого у магазинов образовались очереди, что подверглось критике со стороны оппозиции.

В Турции коронавирусом заразились больше 61 тыс., скончались около 1300 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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