В Канаде число заразившихся коронавирусом приближается к 25 тысячам

В Канаде за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 421, достигнув 24 804, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о семи тыс. выздоровевших и 734 погибших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Пакистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 5,5 тысячи

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 1700