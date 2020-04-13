В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

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В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

«Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь», — сказал Куомо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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