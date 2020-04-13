Собянин отметил повышение эффективности тест-систем на COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается снижение госпитализации и повышение эффективности тест-систем. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, динамика роста заболеваемости в Москве составляет 13%. Такой показатель ниже данных по стране.

«Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1300 человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — добавил мэр.

Собянин также подчеркнул, что число госпитализированных людей с тяжелым течением заболевания также снижается, что показывает улучшение работы тест-систем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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