Собянин отметил повышение эффективности тест-систем на COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается снижение госпитализации и повышение эффективности тест-систем. Об этом пишет РИА «Новости».
Он отметил, что по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, динамика роста заболеваемости в Москве составляет 13%. Такой показатель ниже данных по стране.
«Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1300 человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — добавил мэр.
Собянин также подчеркнул, что число госпитализированных людей с тяжелым течением заболевания также снижается, что показывает улучшение работы тест-систем.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье хотят увеличить число ежедневных тестов на коронавирус
— Москва ежедневно делает около 18 тысяч тестов на коронавирус