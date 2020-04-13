В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 1700

В Молдавии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 50, достигнув 1712, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорику Думбрэвяну.

Также сообщается о 35 погибших и более 100 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 тысячи

В Белоруссии скончались 29 человек из-за коронавируса

За сутки в Бельгии от COVID-19 скончались 303 человека