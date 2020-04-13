В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 1700
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В Молдавии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 50, достигнув 1712, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорику Думбрэвяну.
Также сообщается о 35 погибших и более 100 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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