Около 300 больных коронавирусом в России находятся на дистанционном учете

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на дистанционном наблюдении находятся порядка 300 инфицированных коронавирусом, цитирует его ТАСС.

При этом 240 человек из этого числа, а также одна беременная женщина и ребенок были подключены к аппаратам ИВЛ. Еще трое — на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Мурашко уточнил, что в России фактически действует четыре реанимационных консультативных центра — это федеральные центры.

В России на сегодняшний день более 18,3 тыс. заражены вирусом COVID-19, выздоровели 1470 человек, а умерли — 148.

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