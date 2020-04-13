Голикова надеется, что коронавирус замедлится на следующей неделе

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Вице-премьер Татьяна Голикова надеется, что в Москве и Подмосковье рост коронавируса на этой неделе замедлится спадом на следующей, пишет «Интерфакс».

Голикова добавила, что ожидается формирование более-менее устоявшейся тенденции, которую можно было бы контролировать.

В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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