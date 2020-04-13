Голикова надеется, что коронавирус замедлится на следующей неделе
Вице-премьер Татьяна Голикова надеется, что в Москве и Подмосковье рост коронавируса на этой неделе замедлится спадом на следующей, пишет «Интерфакс».
Голикова добавила, что ожидается формирование более-менее устоявшейся тенденции, которую можно было бы контролировать.
В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голикова призвала регионы ввести жесткие меры самоизоляции
— Путин: пик эпидемии COVID-19 не пройден даже в Москве
— Путин обещал рассматривать ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом как преступную халатность