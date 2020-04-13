В Чернобыле огонь подошел вплотную к хранилищам с радиоактивными отходами

Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиационными отходами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

По его словам, пожар уже достиг города Припять.

Емельяненко отметил, что сейчас огонь находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы.

Пожар возник 4 апреля.

Ранее сообщалось, что пожар у Чернобыльской АЭС мог возникнуть по вине сталкеров.

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