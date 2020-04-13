В России тесты на коронавирус делают 254 лаборатории
254 лаборатории проверяют анализы россиян на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование», — сказала Голикова.
Она добавила, что в России зарегистрировано 10 тыс. систем, выявляющих заболевание.
В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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