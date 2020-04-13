Московских врачей протестируют на иммунитет к коронавирусу
Московских врачей в приоритетном порядке протестируют с помощью новых российских систем, позволяющих выявить антитела к коронавирусу нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского вице-премьера Татьяны Голиковой.
«В первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел», — сказала Голикова.
По ее словам, новая тест-система для выявления антител к COVID-19 была зарегистрирована в пятницу в России и в ближайшее время должна поступить в массовое производство.
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