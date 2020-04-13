В Белоруссии скончались 29 человек из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/13046413/2020-04-12T153505Z_1133679562_RC233G9S06R7_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-36839.jpg">

В Белоруссии жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2919.

Скончались 29 пациентов, у которых были хронические заболевания.

По данным ведомства, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вылечились от инфекции 203 человека.

В стране проведено более 68 тыс. тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,8 млн случаев заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 25 человек скончались после заражения коронавирусом в Белоруссии