В Белоруссии скончались 29 человек из-за коронавируса
В Белоруссии жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что по состоянию на 13 апреля число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2919.
Скончались 29 пациентов, у которых были хронические заболевания.
По данным ведомства, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Вылечились от инфекции 203 человека.
В стране проведено более 68 тыс. тестов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,8 млн случаев заражения.
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