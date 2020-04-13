Голикова призвала не пугаться данных о числе зараженных COVID-2019 в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире «Россия-1» призвала не пугаться текущих данных о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Как сообщила Голикова, на данный момент количество новых случаев инфицирования увеличивается на 17-18% в сутки. Такая статистика дает надежду, что России удастся избежать экспоненциального развития пандемии.

Она также отметила, что важнейшую роль сейчас играет работа врачей. Со стороны властей должно быть приложено максимальное количество усилий для обеспечения их работы.

В России на данный момент зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли, 1 470 вылечились.

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