Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились COVID-19

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Пять сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Бурятии заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Роспотребнадзора.

Отмечается, что определены контактировавшие с больными лица. Они обследованы и находятся под медицинским наблюдением.

Заболевшие — под медицинским наблюдением.

По состоянию на 13 апреля в Бурятии зафиксировано 86 случаев заражения, выздоровели 17 пациентов, один человек скончался.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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