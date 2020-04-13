Минздрав: любой случай ОРВИ следует рассматривать как подозрение на COVID-19

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Любой случай острой респираторной вирусной инфекции следует рассматривать как подозрение на коронавирус, сообщается на сайте Минздрава России.

При этом симптомами для подозрения острой респираторной инфекции являются температура выше 37,5 °C, кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, боль в горле и насморк.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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