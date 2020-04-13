На Украине священнослужителей оштрафовали из-за скопления людей в церквях

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На Украине оштрафовали трех священнослужителей из-за скопления людей в церквах на Вербное воскресенье, 12 апреля, несмотря на введенный в стране карантин из-за коронавируса. Об этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter.

По его словам, «безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения».

«Церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12 — материалы изучаются», — написал Аваков.

Кроме того, он призвал граждан обратиться к совести.

На Украине на утро 13 апреля зарегистрировано 3 102 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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