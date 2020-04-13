Минпросвещения: сроки проведения ЕГЭ могут быть вновь скорректированы
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть вновь скорректированы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
«Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать», — сказал Кравцов.
Он также отметил недопустимость снижения зарплат школьным педагогам на фоне распространения коронавируса и перехода школьников на дистанционное обучение.
«Деньги на сегодняшний день в бюджете имеются», — сказал глава Минпросвещения.
Ранее ведомство в связи с пандемией COVID-19 сдвинуло сроки проведения ЕГЭ с конца мая на начало июня, а также освободило девятиклассников от сдачи ОГЭ по дополнительным предметам.
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