ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

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Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.

Он пояснил, что прием экзаменов на водительские права приостановлен из-за прекращения деятельности автошкол. Срок приостановки будут конкретизироваться по мере стабилизации ситуации в регионах.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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