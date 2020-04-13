В России осталось всего два региона, где не выявили коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

Чукотский автономный округ и Республика Алтай остаются единственными регионами России, где официально не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководство субъектов.

«По данным на утро 13 апреля в Республике Алтай случаев заболевания нет. На контроле — 157 человек, все здоровы, находятся на домашнем карантине», — сообщили агентству в алтайском оперативном штабе.

Власти Чукотки также заявили об отсутствии подтвержденных случаев инфицирования, отметив, что на самоизоляции в регионе находятся более 50 человек.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-2019

— Лишь 30% россиян полноценно работают из дома в апреле

— ВЦИОМ выяснил у россиян отношение к волонтерам в условиях пандемии