Посол США не был допущен в Мосгорсуд в связи с ограничениями из-за коронавируса

Посла США в РФ Джона Салливана не впустили в здание Мосгорсуда в Москве из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что вход любых посетителей в Мосгорсуд ограничен, допускаются лишь участники судебного заседания.

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, в понедельник, 13 апреля, заседание суда по делу обвиняемого в России в шпионаже американского гражданина Пола Уилана проходит в закрытом режиме.

Как она отметила, из-за того, что в материалах содержатся сведения под грифом «совершенно секретно».

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