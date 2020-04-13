В Москве сервисы такси будут проверять у пассажиров наличие пропуска

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Сервисы такси при заказе поездки будут проверять у клиентов наличие цифрового пропуска для перемещения по столице. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил, что у сервисов такси будет закрытый доступ к данным о пропусках жителей Москвы. Проверка будет осуществляться не при посадке в машину, а уже при заказе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд правил по ограничению передвижения по городу во избежание распространения COVID-19. Для передвижения по улицам города введены электронные пропуска.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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