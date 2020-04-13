Власти сообщили о хакерских атаках на систему электронных пропусков в Москве

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Жители Москвы подали более 702 тысяч заявок на получение электронных пропусков для передвижения по городу во время ограничительных мер, введенных властями столицы из-за распространения COVID-19. Из них 697 899 разрешений уже выданы на руки москвичам, сообщает городской Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в своем официальном Тelegram-канале.

Также власти заявили, что на сервера для оформления пропусков была совершена хакерская атака. В настоящее время система функционирует исправно, а правоохранительным органам поручено провести соответствующую проверку.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа», — сообщили в штабе.

Электронные пропуска для передвижения по улицам города начнут действовать с 15 апреля. Система оформления носит заявительный характер, однако власти предупреждают, что указание недостоверных сведений повлечет аннулирование разрешения.

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