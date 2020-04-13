Более 800 человек в Москве вылечились от коронавируса
Число выздоровевших после коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 150 человек, передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
Таким образом, всего количество выздоровевших от COVID-19 человек в Москве увеличилось до 837 человек.
По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вирусолог заявила о смене динамики развития COVID-19 в России
— Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 141 тысяча человек