Более 800 человек в Москве вылечились от коронавируса

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Число выздоровевших после коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 150 человек, передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Таким образом, всего количество выздоровевших от COVID-19 человек в Москве увеличилось до 837 человек.

По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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